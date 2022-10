ट्विटर ने अमेरिका में रोलआउट किया Edit Button, कौन कर सकेंगे इसका इस्तेमाल? जानिए

नई दिल्ली. ट्विटर का एडिट बटन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद अब अमेरिका के यूजर्स के लिए रोल अउट हो रहा है. कंपनी अमेरिका में अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए एडिट बटन उपलब्ध करा रही है. एक आधिकारिक ट्वीट में ट्विटर ने घोषणा की कि वह अमेरिका में एडिट ट्वीट टेस्ट का विस्तार कर रहा है. फिलहाल यह ट्विटर ब्लू मेंबर्स तक सीमित है और पेड यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस संबंध में ट्विटर के प्रवक्ता Joseph Nuñez ने द वर्ज को एक ईमेल में कहा कि कंपनी गुरुवार से अमेरिका में ट्विटर ब्लू ग्राहकों के लिए फीचर्स को धीरे-धीरे शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के यूजर्स को यह फीचर पहले ही मिल चुका है. अब इसे यूएस में शुरू किया जा रहा है.

पांच बार एडिट हो सकता है ट्वीट

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने अपनी टाइमलाइन पर पहले से ही एडिट ट्वीट्स देखे हैं. अगर आप एक किसी ट्वीट की एडिट हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो एक ट्वीट पर क्लिक करें और फिर फीड पर मौजूद पेंसिल पर टैप करें. ट्वीट को पब्लिश करने 30 मिनट के भीतर पांच बार एडिट किया जा सकता है.

ब्लू के लिए यूजर्स को मिलेगा फीचर

बता दें कि ट्विटर ब्लू के लिए यूजर्स हर महीने 4.99 डॉलर (लगभग 410 रुपये) का भुगतान करते हैं. ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स ट्वीट पब्लिश होने के 30 मिनट के भीतर अपने ट्वीट्स को पांच एडिट कर सकते हैं. इससे पहले पेड सब्सक्राइबर्स Undo फीचर्स का इस्तेमाल करते थे.

the Edit Tweet test is expanding and now rolling out to Twitter Blue members in the US

go ahead, try it out! https://t.co/828Q3PIQL5

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 6, 2022