ट्विटर ने लॉन्च किया Super Follows फीचर, 10 हजार फॉलोवर्स वाले यूजर्स के लिए पैसे कमाने का मौका

नई दिल्ली. माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने 1 सितंबर को अपना नया फीचर सुपर फॉलोज (Super Follows) लॉन्च किया, जो कि क्रिएटर्स को अपने फॉलोअर्स के साथ अपने कंटेंट बांटने पर उनको मंथली रेवेन्यू जेनरेट करने में सहायता करेगा. फिलहाल यह फीचर iOS यूजर्स यानी आईफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए है. फिलहाल यह फीचर केवल अमेरिका और कनाडा के लिए जारी किया गया है.

कंपनी का कहना है कि कुछ ही हफ्तों में वैश्विक स्तर पर भी IOS यूजर्स को फॉलो अप का फीचर उपलब्ध कराया जाएगा. यूजर्स की अकाउंट प्रोफाइल पर एक सुपर फॉलो बटन होगा जिस पर टैप करने के बाद उसे उसे अपनी शुल्क पेशकश दिखाई देने लगेगी. यदि यूजर्स को इसमें दिलचस्पी है तो वह इस पर दोबारा टैप करके इन-ऐप पेमेंट के द्वारा इसे सब्सक्राइब कर सकता है.

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets

rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F

— Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021