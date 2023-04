Youtube की तर्ज पर कमाई करेगा Twitter, मस्क बोले- तुम मुझे पैसा दो, बदले में अपने फॉलोअर्स से पैसा लो

Paid Subscription On Twitter: ट्विटर ने यूट्यूब की तर्ज पर कमाई करने का तरीका निकाल लिया है. एलन मस्क ने अपने मिक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करने की घोषणा की है. एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स अपने फॉलोवर्स को लंबे समय तक टेक्स्ट और घंटों के वीडियो के साथ कंटेंट पेश करने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान दे सकते हैं।

मस्क ने दी यूजर्स को जानकारी

अब यूजर्स अपने कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन की पेशकश कर सकते हैं. यह एक ऐसी सुविधा है, जिसे वे सेटिंग्स में ‘मॉनिटाइजेशन’ टैब के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं. यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर एंड्रॉइड और आईओएस लेवी फी के अलावा अन्य सभी पैसे मिलेंगे.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.

You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).

After first year, iOS & Android fees…

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023