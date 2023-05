आ गया Ulaa ब्राउज़र, फीचर्स इतने फूलप्रूफ कि सेंध लगाना नामुमकिन, गूगल क्रोम की बढ़ी टेंशन?

नई दिल्ली. ऐसा कितनी बार होता है कि आपने किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कोई सामान देखा और फिर आपको पूरे इंटरनेट पर उसी सामान का ऐड दिखने लगता है. ये केवल गूगल क्रोम में नहीं, ऐपल के सफारी ब्राउज़र के साथ भी होता है. ये कई बार इरिटेंटिंग होता है और कई बार एम्बैरेसिंग भी हो जाता है. पर इसका सॉल्यूशन आ गया है. भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी Zoho ने एक ऐसा ब्राउज़र लॉन्च किया है जो यूजर्स की प्राइवेसी पर फोकस रखता है.

इस ब्राउज़र का नाम है Ulaa. क्रोम और ऐपल डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में गूगल का इस्तेमाल करते हैं. Ulaa का डिफॉल्ट सर्च इंजन DuckDuckGo है. ये सर्च इंजन प्राइवेसी पर फोकस करता है. ये ऐप ट्रैकिंग प्रोटेक्शन देता है. Ulaa का दावा है कि उनके ब्राउज़र पर यूजर्स का डेटा एडवर्टाइजर्स के हाथ नहीं लग पाएगा. इसका मतलब ये है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर चाहे जो ढूंढें, आपको उसके ऐड्स हर जगह नहीं दिखेंगे. Ulaa का दावा है कि आप अपने करेंट ब्राउज़र में जो भी फीचर पसंद करते हैं, वो ऊला में उससे बेहतर है.

🎉 Introducing Ulaa- a Superfast, Secure and Private browser for you! 😇

With a solid Adblocker, five browser modes, productivity tools and more, Ulaa is here to take your browsing experience to the next level.

Get ready to glide into the future of browsing! More here 👇 pic.twitter.com/egvMmb4xYt

— Ulaa Browser (@UlaaBrowser) May 4, 2023