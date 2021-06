गजब! आसमान में उड़ता दिखा शख्स, लोगों ने कहा- आ गया स्पाइडर मैन का दुश्मन, वीडियो Viral

Oh nothing - just a dude flying around NYC… https://t.co/qJp2mKgV8R

अमेरिका के शहर न्यू यॉर्क में लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब उन्होंने आसमान में एक इंसान को हवा में उड़ते देखा. लोग कई तरह के कयास लगाने लगे, किसी ने बर्ड मैन बोला तो किसी ने स्पाइडर मैन मूवी के विलेन से उस सख्स की तुलना की. दरअसल में वो इंसान हवा में होवरबोर्ड की मदद से उड़ रहा था. आजकल ऐसे होवरबोर्ड काफी पॉपुलर हो रहा है, खासकर युवाओ के बीच. ऐसे ही होवरबोर्ड की मदद से फ्रेंकी ज़ापाटा (Franky Zapata) ने 2019 में फ्लाईबोर्ड पर इंग्लिश चैनल के ऊपर से उड़ान भरी थी, उड़ान के दौरान उनकी स्पीड 177 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और 35 किलोमीटर के दुरी को उन्होंने सिर्फ 22 मिनट में तय की थी.लेकिन न्यू यॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों को हैरत में डालने वाला ये सख्स कोई और था और उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला होवरबोर्ड भी फ्रेंकी ज़ापाटा के होवरबोर्ड से काफी अलग था.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक इंसान पुरे प्रोटेक्टिव गियर पहने एक ड्रोन जैसे दिखने वाले होवरबॉर्ड के ऊपर खड़ा है और भीड़ से भरी रोड़ के ऊपर हवा में मंडराते हुए निकल रहा है. इंसान को अपने होवरबोर्ड पर शांत खड़े देखा गया, और लोग उस इंसान के इस करतब को अपने फोन से वीडियो बनाने लगे.ऐसे ही वीडियो बनाने वाले शख्स Rex Chapman (@RexChapman) ने ट्विटर पर इस करतब का वीडियो ट्वीट किया है, जिसे अभी तक लाखो लोगों ने देखा है. देखने वाले इस वीडियो के रिप्लाई सेक्शन में मजेदार बाते भी करते दिख रहे है. किसी ने स्पाइडर मैन का विलेन तो कई यूजर इस इंसान के सेफ्टी की बाते कर रहे है.ऐसी ही कुछ 2002 में रिलीज़ हुई Spider-Man मूवी में विलन के रूप में ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया गया था, जिसमे विलेन ऐसे ही होवरबोर्ड में घूमता था. कई यूज़र्स को इस वीडियो के बाद इस विलेन ग्रीन गॉब्लिन की ही याद आई, एक यूज़र ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में ‘Green Goblin???’ भी लिखा.इसके बाद इस वीडियो के रिप्लाई सेक्शन में स्पाइडर मैन मूवी के दृश्यों की बाढ़ आ गई. किसी ने विलेन को भविष्य देखने वाला तो किसी ने दोबारा उस विलेन के आने की बाते करने लगे.हवा में करतब दिखने वाले व्यक्ति को Inside Edition मैग्ज़ीन ने खोज निकाला, इस व्यक्ति का नाम Hunter Kowald है, और Hunter ने बताया की उन्होंने इस स्टंट को करने के लिए सभी संबंधित अथॉरिटी से अनुमति ली थी.उन्होंने बताया की इस कारनामे को सुरक्षित रूप से करने के लिए उन्होंने कई सालो तक कड़ी ट्रेनिंग की थी. उन्होंने बताया कि काफी बारीकी से उन्होंने अपने होवेरबोर्ड को सेफ्टी हार्डवेयर से जोड़ कर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि इस होवेरबोर्ड में उन्होंने 2 मोटर लगाया गया ताकि अगर एक मोटर फेल भी हो जाए तो दूसरे कि बदौलत वो सुरक्षित उतर सके.