आ रहा है vivo V23e स्मार्टफोन, इन दिन होना लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत ​

shrirVivo V23e 5G Smartphone Price and Launch: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. कंपनी vivo V23e नाम से अपना नया फोन भारत में पेश करने जा रही है और यह फोन 21 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. Vivo V23e के लिए वीवो ने एक माइक्रोसाइट तैयार की है, जो फोन जुड़ी कई जानकारी को शेयर करती रहती है.

कंपनी इस दिन Vivo V23e 5G और Vivo V23e Pro स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. ये फोन थाईलैंड में पिछले साल नवंबर में ही लॉन्च किए जा चुके हैं. इन फोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 810 चिपसेट, फ्रंट में 44MP सेल्फी स्नैपर और 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- मेड को उपहार में दें पेंशन की सुरक्षा, WhatsApp से करें Gift a Pension

वीवो के नए फोन का कैमरा

Vivo V23e 5G स्मार्टफोन में 6.44 इंच का फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है. इसमें 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 2400 x 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और सेल्फी कैमरा रखने के लिए वाटरड्रॉप नॉच जैसे फीचर दिए हुए हैं. वीवो के नए स्मार्टफोन के कैमरे की बात करें तो Vivo V23e 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और साथ में 8 MP अल्ट्रावाइड शूटर और 2 MP मैक्रो कैमरा होगा. फोन के फ्रंट में 44 एमपी का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

They’re back. This time with an all-new version of #DelightEveryMoment​

How does their story continue? ​

Stay tuned.​#vivoV23e is coming soon. ​

​#vivoV23Series pic.twitter.com/ZfZUGBG4p6

— Vivo India (@Vivo_India) February 15, 2022