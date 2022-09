क्या है reddit और कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल, जानिए सबकुछ

हाइलाइट्स Reddit एक पॉपुलर साइट है जहां पर प्रतिदिन अलग अलग कैटेगरी में कंटेंट शेयर किए जाते हैं. Reddit पर हर व्यक्ति किसी भी विषय से जुड़ी जानकारी पोस्ट कर सकता है. हर पोस्ट पर लोग कमेंट और वोट करते हैं, वोटिंग के आधार पर पोस्ट की रैंकिंग होती है.

नई दिल्ली. अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो कभी न कभी Reddit के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा. Reddit क्या है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इससे बिल्तोकुल अनजान हैं. बता दें कि Reddit एक पॉपुलर साइट है जहां पर प्रतिदिन अलग अलग कैटेगरी में न्यूज, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज से जुड़े हजारों आर्टिकल, वायरल फोटो-वीडियो शेयर किए जाते हैं. अगर किसी को आर्टिकल पसंद आता है उसपर कमेंट और वोट कर सकते हैं.

बाकी वेबसाइट की तरह Reddit का इस्तेमाल करने के लिए आईडी क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है. इसके बाद वहां पोस्ट कर सकते हैं. अगर किसी को आर्टिकल पसंद आता है तो उसपर लोग वोट कर सकते हैं. वोटिंग के आधार पर Reddit पर पोस्ट रैंक करती है. अगर किसी पोस्ट पर अपवोट मिलता है तो Reddit रैंकिंग में वो ऊपर की तरफ जाता है और अगर डाउनवोट मिलते हैं तो पोस्ट डाउन हो जाता है. Reddit पर हर व्यक्ति किसी भी विषय से जुड़ी जानकारी पोस्ट कर सकता है.

Reddit में Subreddits क्या होता है

Subreddits एक कैटेगरी है जिसमें हर एक पोस्ट को सिंगल subreddit में प्लेस किया जाता है. ये Reddit का इंपोर्टेंट कॉम्पोनेन्ट हैं. जब Reddit पर अकाउंट बनाते हैं तो subreddits की मदद से अपने पसंद के कंटेंट को सुन सकते हैं.

Subreddits को /r/ से प्रीफिक्स किया जाता है, जिससे की URL structure को मैच कर सकें जो वेबसाइट में reddit इस्तेमाल करता है. जैसे न्यूज़ subreddit को रेफर किया जाएगा /r/News. और इसका URL होगा- http://reddit/com/r/news.

Reddit पर इस्तेमाल होने वाले शब्द

Reddit पर कई वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है. जैसे कि-

OP: Original Poster

TIL: Today I learned…

DAE: Does anyone else…

IAmA: I am a….

AMA: Ask me anything.

TL;DR: Too Long; Didn’t Read

FTFY: Fixed that for you.

Reddit में कर्मा क्या है

Reddit का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लिंक कर्मा और कमेंट कर्मा दिया जाता है. लिंक कर्मा उस टोटल डिफरेंस को कहते हैं जो अपवोट और डाउनवोट के बीच लिंक पोस्ट में होते हैं जिसे redditor सबमिट करता है. वहीं कमेंट कर्मा किसी एक्सिस्टिंग पोस्ट या लिंक पर कमेंट करने और उसपर अपवोट्स पाने से कमेंट कर्मा मिलता है.

