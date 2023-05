Cheapest Mobile Data: इजराइल में मिलता है दुनिया का सबसे सस्ता डेटा, जानें भारत है कौन से नंबर पर?

नई दिल्ली. आज की दुनिया में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का काफी महत्व है. लेकिन, डेटा की कीमत तय करती है कि लोग कितना डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां डेटा सस्ता होता है वहां लोग ज्यादा मात्रा में डेटा इस्तेमाल करते हैं. इसे लेकर दुनियाभर में एक स्टडी कर लिस्ट तैयार की गई है. साथ ही डेटा की कीमत और पहुंच को लेकर भी जानकारियां उपलब्ध कराई गई है.

स्टडी से ये सामने आया है कि अलग-अलग देशों में डेटा की कीमत कितनी है. आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा वक्त में दुनियाभर सस्ते डेटा की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है.

इन 10 देशों में डेटा मिलता है सबसे सस्ता:

Average cost of 1GB of mobile data:

अलग-अलग देशों में मोबाइल डेटा की दरें भी काफी अलग-अलग हैं. इजराइल इस मामले में सबसे अलग देश है. यहां 1GB डेटा की कीमत महज $0.04 (लगभग 3.29 रुपये) है. वहीं, दूसरी तरफ दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य में एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र सेंट हेलेना में 1GB डेटा के लिए औसत कीमत $41.06 (लगभग 3,376 रुपये) है, जोकि सबसे ज्यादा है.

भारत भी उन देशों की लिस्ट में ऊपर की तरफ है जहां सबसे सस्ता डेटा मिलता है. यहां 1GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत करीब 14 रुपये है. इसी वजह से भारत में लोगों ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तेजी से अपनाया है. साल 2022 यानी पिछले साल सस्ते डेटा वाले देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग पांचवी थी. गौर करने वाली बात ये भी है कि भारत में ज्यादा संख्या में स्मार्टफोन्स होने के बाद भी इंटरनेट की पहुंच कम या सीमित है.

इन 10 देशों में इंटरनेट की पहुंच है सबसे कम:

Individuals using the Internet (% of population):

🇪🇷 Eritrea: 1

🇸🇴 Somalia: 2

🇺🇬 Uganda: 6

🇸🇸 South Sudan: 7

🇳🇪 Niger: 10

🇪🇹 Ethiopia: 17

🇧🇩 Bangladesh: 25

🇵🇰 Pakistan: 25

🇰🇪 Kenya: 30

🇳🇬 Nigeria: 36

🇮🇳 India: 43

🇻🇪 Venezuela: 62

🇮🇩 Indonesia: 62

🇫🇯 Fiji: 69

🇿🇦 South Africa: 70…

