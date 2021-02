WhatsApp New Log Out Feature: अगर आप दिन भर वॉट्सऐप पर मैसेजेज आने से परेशानी हो गए हैं तो अब आपके लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp)नया फीचर लेकर आ रहा है. जहां आप फेसबुक-ट्विटर जैसे अन्य सोशल साइट्स की तरह इसे लॉग आउट (Log Out) कर सकेंगे. बता दें कि वॉट्सऐप आए दिन अपने ऐप में अपडेट लाता रहता है. अब वॉट्सऐप अपने फीचर में Log Out अपडेट ला रहा है. इससे यूजर्स अपने फोन पर ऐप से ही डायरेक्ट लॉग आउट कर सकेंगे. WABetaInfo के मुताबिक, इस फीचर को अभी पब्लिक नहीं किया है और टेस्टफ्लाइट बीटा प्रोग्राम के तहत इसे अपडेट किया गया है.Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, आईओएस (IOS) यूजर्स के लिए वॉट्सऐप का नया बीटा वर्जन 2.21.30.16 सामने आया है जिसमें Log Out फीचर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर का हिस्सा होगा और इसकी मदद से यूजर्स अलग-अलग डिवाइस से अपना वॉट्सऐप अकाउंट डिलीट कर सकेंगे.बता दें कि वॉट्सऐप का नया लॉग आउट फीचर वॉट्सऐप मैसेंजर और वॉट्सऐप बिजनेस वर्जन में दिया जाएगा. यह एप्पल यूजर और एंड्रॉयड यूजर्स दोनों को मिलेगा. जब तक ऑफिशियली इस फीचर को शामिल नहीं किया जाता है तब तक इस फीचर का इंतजार रहेगा और इसके पूरी तरह आने के बाद वॉट्सऐप से हमेशा जुड़े रहने की आदत में भी सुधार होगा.रिपोर्ट के अनुसार, इसमें यूजर्स चार स्मार्टफोन में एक अकाउंट को चला सकते हैं और इसके लिए प्राइमरी डिवाइस में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी. लाॅग आउट फीचर की मदद से यूजर्स जिस डिवाइस में से चाहें तो अपना अकाउंट लाॅग आउट कर सकते हैं. इसके आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर के लिए यूजर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वर्तमान में आम यूजर्स के लिए वाट्सऐप ने सिर्फ वेब वर्जन में लॉग आउट का फीचर दिया हुआ है. वेब वाट्सऐप पर लॉग इन करने के लिए https://web.whatsapp.com/ पर जाकर अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करना होता है. इसके बाद लॉग आउट करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होते हैं.