जल्द अलग-अलग Emojis से दे सकेंगे WhatsApp मैसेज पर रिएक्शन, आ रहा है नया फीचर

WhatsApp पर ईमोजी रिएक्शन (Emoji Reaction) फीचर का इंतज़ार जल्द खत्म होने वाला है. वॉट्सऐप मैसेज का रिप्लाई करने के लिए जल्द कुछ नए ईमोजी रिएक्शन लाने के लिए तैयार है. बता दें कि वॉट्सऐप ने ब्लॉग पोस्ट में कुछ और भी नए फीचर का ऐलान किया है, जिसे जल्दी ही रोलआउट किया जाएगा. इन नए फीचर में वॉट्सऐप कम्यूनिटी, ऐडमिन एक्सेस, बिगर फाइल शेयरिंग और 32 पार्टिसिपिंट को ऑडियो कॉल करने का फीचर है. लेकिन वॉट्सऐप के यूज़र्स को सबसे ज़्यादा इंतज़ार ईमोजी रिएक्शन का है, जिसे किसी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए किया जा सकेगा.

WABetaInfo ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि जब बीटा यूज़र्स के लिए वॉट्सऐप मैसेज रिएक्शन का नया वर्जन रोल आउट हुआ था, तो वह + बटन का इस्तेमाल करते ईमोजी को सेलेक्ट कर पाते थे. WABetaInfo द्वारा शेयर की गई छोटी सी वीडियो क्लिक में बताया गया है कि नए अपडेट से यूज़र्स ईमोजी कीबोर्ड से Emojis को कैसे सेलेक्ट कर सकेंगे.

ये फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है, रिलीज़ के बाद यूज़र्स के लिए ये पहले वर्जन में आएगा, जो कि 6 ईमोजी तक सीमित रहेगा. इसमें Love, Laugh, Like, Surprised, Sad और Thankyou शामिल होगा. वॉट्सऐप ईमोजी रिएक्शन के फाइनल वर्जन के इम्प्रूमेंट पर काम कर रहा है, जिससे कि यूजर्स को बग फ्री एक्सपीरिएंस मिल सके.

Last Seen से जुड़ा नया फीचर भी जल्द

रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप अपने यूज़र्स को विशिष्ट कॉन्टैक्ट से ‘last seen’ को छुपाने का ऑप्शन देगा. मौजूदा समय में, ऐप यूज़र्स को तीन ऑप्शन मिलते हैं ,जिसमें वह सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें last seen को सबको (everyone) दिखाना है, सिर्फ फोन कॉन्टैक्ट (My Contact) को दिखाना है या फिर सबसे छुपाना (Nobody) है.

‘last seen’ आपको बताता है कि किसी यूज़र ने आखिरी बार अपना ऐप कब चेक किया था यानी कि वह कब ऑनलाइन आया. ये मैसेज सेंड करने वालों को ये अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि क्या आपने कोई मैसेज देखा होगा, भले ही ‘read receipt’ बंद हो.

Tags: Whatsapp, WhatsApp Account, WhatsApp Features, Whatsapp groups, Whatsapp update