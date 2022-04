WhatsApp यूज़र्स के लिए अच्छी खबर! जल्द आ रहा है Last Seen से जुड़ा ये ज़रूरी फीचर

वॉट्सऐप (WhatsApp) यूज़र्स के लिए नए-नए फीचर पर काम करता रहता है, और अब मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत काम के फीचर को लाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप अपने यूज़र्स को विशिष्ट कॉन्टैक्ट से ‘last seen’ को छुपाने का ऑप्शन देगा. मौजूदा समय में, ऐप यूज़र्स को तीन ऑप्शन मिलते हैं ,जिसमें वह सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें last seen को सबको (everyone) दिखाना है, सिर्फ फोन कॉन्टैक्ट (My Contact) को दिखाना है या फिर सबसे छुपाना (Nobody) है.

‘last seen’ आपको बताता है कि किसी यूज़र ने आखिरी बार अपना ऐप कब चेक किया था यानी कि वह कब ऑनलाइन आया. ये मैसेज सेंड करने वालों को ये अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि क्या आपने कोई मैसेज देखा होगा, भले ही ‘read receipt’ बंद हो.

WABetaInfo के अनुसार, एंड्रॉयड और iOS के लिए लेटेस्ट बीटा में, वॉट्सऐप अब आपको उन व्यक्तियों से ‘Last Seen’ छिपाने की अनुमति देगा, जिन्हें आप सिर्फ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से चुनते हैं.

WABetaInfo ने ट्वीट कर नए फीचर की जानकारी दी है.

अगर आप Settings में जाते हैं, तो Account पर टैप करें, और Privacy को सेलेक्ट करें, आपको ‘Last seen’ के ​​लिए एक ऑप्शन दिखने लगेगा, ऑप्शन को सेलेक्ट करें और ‘My contacts except’ पर टैप करें ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपका स्टेटस कौन देख सकता है.

ये मददगार है क्योंकि अब आपको अपनी ऑनलाइन स्थिति को सभी से छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप कॉन्टैक्ट के बस कुछ ही लोगों से लास्ट सीन स्टेटस छुपा सकेंगे.

आ रहे हैं ये फीचर भी…

इसके अलावा WhatsApp जल्द यूज़र्स के लिए 5 नए फीचर्स लाने के लिए तैयार है, जिसमें सबसे अहम फीचर्स कम्युनिटीज (Communities) है, जो लोगों को अब बड़े समुदाय के साथ जुड़ने की सुविधा देगा. इसके अलावा मेटा के स्वामित्व वाला ये मैसेजिंग ऐप 4 और फीचर लॉन्च करने वाला है.

