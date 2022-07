WhatsApp यूज़र्स के लिए अच्छी खबर! जल्द सभी से छुपा सकेंगे अपना 'Online' स्टेटस

WhatsApp पर लास्ट सीन छुपाने से तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. लेकिन ‘Last Seen’ फीचर ऑफ रहने पर जैसे ही आप ऑनलाइन आते हैं, तो सबको ये दिखने लगता है कि आप ऑनलाइन है. ऐसे में वॉट्सऐप यूज़र्स के लिए अच्छी खबर लाया है. वॉट्सऐप पर अब यूज़र्स अपने ‘Online’ स्टेटस को सभी से छुपा सकेंगे. ये फीचर फिलहाल रोलआउट नहीं हुआ है लेकिन ये उन लोगों के बहुत काम आएगा, जो ऑनलाइन रहकर भी नहीं चाहते कि किसी को उनके ऑनलाइन होने का पता चले.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप अपनी चैट में ये सेलेक्ट कर सकेंगे कि कौन उन्हें ऑनलाइन देख सके. इसमें यूज़र्स को दो ऑप्शन ‘Everyone’ और ‘Same as Last Seen’ मिलेगा.

(ये भी पढ़ें- 100 रुपये से भी कम कीमत में आते हैं Jio और Airtel के ये शानदार रिचार्ज प्लान, मिलेगी फ्री कॉलिंग)

एक ऑप्शन तो सभी को ऑनलाइन दिखाने के लिए है, और दूसरा ये कि अगर आपने last seen के लिए nobody कर रखा होगा, तो आपको ‘same as last seen’ सेलेक्ट करने पर आपका ‘online’ स्टेटस भी किसी को नहीं दिखाई देगा.

डिलीट मैसेज से जुड़ा ये फीचर भी हुआ रिलीज

इसके अलावा वॉट्सऐप delete for everyone के लिए टाइम लिमिट बढ़ा रही है. जी हां, रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यूज़र्स अब चैट में से दो दिन पुराने मैसेज को भी डिलीट कर सकेंगे.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप ने लेटेस्ट बीटा 2.22.15.8 के कुछ यूज़र्स के लिए मैसेज डिलीट करने की लिमिट को 2 दिन 12 घंटे तक बढ़ा दिया है. मौजूदा समय में ये लिमिट सिर्फ 1 घंटा 8 मिनट, 16 सेकेंड है, जिसके बाद मैसेज को Delete for everyone नहीं किया जा सकता है.

(ये भी पढ़ें-WhatsApp की सीक्रेट ट्रिक! एंड्रॉयड पर बिना टाइप किए किसी को भी भेज सकते हैं मैसेज)

रिपोर्ट के मुताबिक इस लिमिट बढ़ने को लेकर यूजर्स को किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो इसलिए यूज़र्स को खुद ही चैट में चेक करना होगा, जो कि मैसेज भेजकर फिर डिलीट ट्राय करके की जा सकती है.

Tags: Tech news, Tech news hindi, Whatsapp, WhatsApp Account, Whatsapp update