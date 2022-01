WhatsApp में आ रहे हैं कई दमदार फीचर्स, ग्रुप एडमिन कर सकेंगे मेंबर के मैसेज डिलीट

TRICK:WhatsApp पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक्टिवेट करें two step verification

नई दिल्ली: WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है और पुराने फीचर्स को अपडेट करता रहता है. WhatsApp अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन ग्रुप के सभी मेंबर के मैसेज को डिलीट कर सकेंगे. WhatsApp के नए फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने समय-समय पर कई नए फीचर्स को स्पॉट किया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, WhatsApp यूजर्स को जल्द ही कई नए फीचर्स मिलने वाले हैं.

WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp के नए फीचर को बीटा वर्जन पर देखा गया है. WhatsApp के इस फीचर को मॉडरेशन नाम दिया गया है. नए फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड और iOS के बीटा वर्जन पर हो रही है. Telegram में यह फीचर पहले से ही मौजूद है.

नए फीचर में एक मैसेज के डिलीट किए जाने के बाद “This was deleted by an admin, WABetaInfo” लिखा हुआ है. यह फीचर टेलीग्राम में भी है लेकिन मैसेज डिलीट किए जाने पर इस तरह का मैसेज नहीं मिलता. इससे फायदा यह होगा कि वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन के पास मेंबर के मैसेज को सभी के लिए डिलीट करने का अधिकार मिल जाएगा. यह फीचर फेक न्यूज पर लगाम कसने में यह काफी मददगार होगा.

फिलहाल ग्रुप एडमिन के पास सदस्यों के मैसेज को सभी के लिए डिलीट करने का विकल्प नहीं है. केवल मेंबर ही अपने मैसेज को सभी के लिए डिलीट कर सकते हैं.

आसानी से कर पाएंगे चैट ट्रांसफर

जानकारी के मुताबिक, WhatsApp एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स अपनी चैट को Android हैंडसेट से iPhone में आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे. WABetaInfo के अनुसार, इसके लिए कंपनी नए टूल पर काम कर रहा है.

नोटिफिकेशन सेटिंग

WABetaInfo के मुताबिक, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में यूजर्स को मैसेज रिएक्शन के लिए अलग से नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा. ऐप के iOS यूजर को जल्द ही नोटिफिकेशन को मैनेज करने की सुविधा मिलने वाली है. इस फीचर की मदद से यूजर्स तय कर पाएंगे कि उन्हें क्या नोटिफिकेशन चाहिए और क्या नहीं.

डेस्कटॉप वर्जन में नया फीचर

WhatsApp अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए भी काम कर रहा है. WhatsApp अपने यूजर्स को हैकर्स से बचाने के लिए मेटा डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी टू स्टेप वेरिफिकेशन की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है. इस फीचर की मदद से जब भी आपके मोबाइल नंबर वाला वॉट्सऐप अकाउंट किसी अन्य डिवाइस पर इस्तेमाल किया तो एक पासवर्ड डालना होगा. अभी यह फीचर टेस्टिंग फेज में है.

