यदि ज्यादा WhatsApp मैसेज आते हैं तो आपके बहुत काम आएगा ये नया फीचर, जानिए

नई दिल्ली. Quick reply on WhatsApp : इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन में वॉट्सऐप का कोई जवाब नहीं है. वॉट्सऐप ने अब एक नया फीचर दिया है, जिसकी मदद से यूजर किसी भी मैसेज का क्विक रिप्लाई (Quick reply) कर पाएंगे. हालांकि यह फीचर केवल बिज़नेस अकाउंट यूज़ (Business Account User) करने वालों के लिए ही उपलब्ध होगा. अपने बिज़नेस उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस और बार-बार आने वाले मैसेजेस का आसानी से रिप्लाई करने के लिए वॉट्सऐप ने यह फीचर लॉन्च किया है.

जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि क्विक रिप्लाई (Quick Reply) यूजर्स को किसी भी मैसेज का रिप्लाई आसानी के करने का विकल्प देता है. इस फीचर का इस्तेमाल करके आप बार-बार भेजे जाने वाले (frequently sent messages) को कीबोर्ड शॉर्टकट के इस्तेमाल से सेकंड्स में भेज सकते हैं. इसकी मदद से आप अपने मैसेज खुद बनाकर शॉर्टकट भी खुद ही तय कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यदि आपका कोई बिजनेस और आपको बार-बार ओके (OK) का रिप्लाई करना होता है, तो आप इस फीचर की मदद से ओके (OK) को किसी शॉर्टकट पर सेट कर सकते हैं और बिना वॉट्सऐप ऐप में गए बिना रिप्लाई भी कर सकते हैं. इसमें वीडियो और ग्राफिक्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

बिजनेस यूजर्स कैसे कर पाएंग क्विक रिप्लाई

वॉट्सऐप बिजनेस अकाउंट आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुछ क्विक रिप्लाई मैसेज तैयार कर लेगा. इसमें यूजर्स अपना नाम, पता, और प्रोडक्ट आदि की जानकारी भी शामिल कर सकते हैं. इसके बाद जब भी आप किसी को रिप्लाई करने के लिए चैट ओपेन करेंगे तो क्विक रिप्लाई का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को अटैच ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद क्लिक रिप्लाई का फायदा उठा सकते हैं. इस प्रोसेस के इस्तेमाल से बिजनेस अकाउंट यूजर्स के टाइम की सेविंग होगी.

वाट्सऐप पर ऐसे सेट करें क्विल रिप्लाई

वॉट्सऐप बिजनेस ऐप के More ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद बिजनेस टूल्स (Business Tools) पर टैप करें. फिर आपको क्विक रिप्लाई (Quick Reply) पर टैप करना होगा. इसके बाद आपको ऐड (Add) पर टैप करना होगा. ऐड में आपको 'क्विक रिप्लाई' में जवाब देने के लिए मैसेज तैयार करने हैं. इसके बाद आपको सेव (Save) पर क्लिक करना है और हो गया.

