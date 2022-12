WhatsApp 2022 Recap: वॉट्सऐप ने रीकैप वीडियो जारी किया, साल के बेस्ट फीचर्स दिखाए

नई दिल्ली. साल 2022 समाप्त हो रहा है और यह समय आराम से बैठने और उन सभी चीजों पर एक नजर डालने का है, जिन्होंने इस साल हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे एक्सपीरियंस के बेहतर बनाया. आज वॉट्सऐप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों में कई नए फीचर्स पेश किए हैं. इसके चलते हमारे चैटिंग एक्सपीरियंस में भी काफी सुधार हुआ है. अपने दोस्तों के स्टेट्स पर रिएक्शन देने से लेकर अवतारों तक इस साल मैसेजिंग ऐप्स में कई फीचर्स ऐड हुए और लोगों ने भी इन्हें काफी पसंद किया.

इस बीच वॉट्सऐप एक रिकैप वीडियो लेकर आई है, जिसके माध्यम से कंपनी इन सभी फीचर्स को मिले पॉजिटिव रिस्पोंस का जश्न मना रही है. मेटा में वॉट्सऐप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है. साथ उन्होंने कैप्शन के साथ लिखा है, ‘2022 अभी तक का हमारा सबसे बड़ा साल रहा. हमारी टीम कम्युनिटी, रिएक्शन, पोल, अवतार, 32- पर्सन वीडियो कॉलिंग और कई फीचर्स लाने के लिए उत्साहित थी.

इस दौरान उन्होंने यह भी टीड किया कि कंपनी अगले साल भी कई और फीचर्स लेकर आएगी. बता दें कि इस साल वॉट्सऐप ने वैसे तो कई फीचर पेश किए, लेकिन इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम नियमित रूप से ऐप का उपयोग करते रहे. आज हम आपको वॉट्सऐप के पांच ऐसे फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें लोगों नें सबसे ज्यादा पसंद किया.

Reactions

हम सभी को यह देखना अच्छा लगता है कि हमारे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार अपने जीवन में क्या कर रहे हैं. ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उनका डेली स्टेट्स को चेक करना है. स्टेट्स के जरिए आप किसी भी शख्स के सेलेब्रेशन में शामिल हो सकते हैं और कुछ इमोजी से आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि क्या आप उनके जश्न में शामिल हैं.

Polls

वॉट्सऐप ने इस साल अपने यूजर्स के लिए पोल फीचर पेश किया. पोल की मदद से यूजर्स किसी भी मुद्दे को लेकर लोगों की राय जान सकता है. अब आप वॉट्सऐप पर किसी मुद्दे के लिए पोल कर सकते हैं और वही कर सकते हैं जो बहुमत चाहता है.

Listening while chatting

अब तक वॉट्सऐप आपको वॉयस नोट सुनने पर चैट करने और ऐप के अंदर अन्य काम करने की अनुमति नहीं देता था. जैसे ही आप वॉइस नोट के साथ चैट स्क्रीन को छोड़ते थे, यह चलना बंद हो जाता था. इस साल की शुरुआत में वॉट्सऐप ने आपको चैट के बाहर वॉयस नोट्स सुनने की सुविधा देकर उस असुविधा को दूर कर दिया. अब आप नोट सुनते हुए किसी से भी चैट कर सकते हैं, स्टेटस अपलोड कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल फोटो बदल सकते हैं.

