WhatsApp के इस पुराने फीचर में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, यकीनन आप भी करते होंगे इस्तेमाल

WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए एक से बढ़कर एक फीचर पेश करता है और अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने पुराने फीचर में बड़ा बदलाव करने जा रही है. दरअसल ऐप कथित तौर पर इन-ऐप फीचर, ‘Delete for Everyone’ के लिए टाइम लिमिट बढ़ाने पर काम कर रही है. Delete for Everyone के जरिए मैसेज डिलीट हो जाता है, भले ही रिसीवर ने इसे डाउनलोड किया हो या देखा लिया हो. इस फीचर का सबसे ज्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो गलती से किसी यूजर या ग्रुप में टेक्स्ट, फोटो, gif या वीडियो भेज देते हैं.

वॉट्सऐप फीचर ट्रैकर, WABetaInfo ने बताया कि एंड्रॉयड बीटा v2.21.23.1 के लिए वॉट्सएप में मिली डिटेल्स के मुताबिक, ‘Delete for Everyone’ फीचर के टाइम लिमिट को 4,096 सेकंड की समय सीमा से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे 2018 में पेश किया गया था.

Video के लिए आ रहा है नया फीचर

WABetaInfo की एक दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि iOS पर वॉट्सऐप को एक नया वीडियो प्लेबैक इंटरफ़ेस मिल रहा है. ये यूज़र्स को वीडियो को फुलस्क्रीन में चलाने, या पिक्चर-इन-पिक्चर विंडो को बंद करने का ऑप्शन देगा. ऐप के v2.21.220.15 पर कुछ iOS बीटा टेस्टर्स को कथित तौर पर ये फंक्शनैलिटी मिलनी शुरू हो गई. इसे पिछले महीने के आखिर में एंड्रॉयड डिवाइस के लिए बीटा वर्जन में पेश किया गया था.

इसके अलावा, ट्रैकर की रिपोर्ट है कि कुछ iOS बीटा टेस्टर वॉट्सऐप में यूट्यूब वीडियो चलाने के तरीके में बदलाव देख सकते हैं. ये वीडियो ऑटोमेटिक फुलस्क्रीन मोड में दिखाई देंगे.

उन्होंने ये भी नोट किया कि इस फीचर पर अभी भी काम चल रहा है, इसलिए बीटा टेस्टर्स के आने तक इसे टेस्टिंग के तौर पर दिया जाए. इस आने वाले फीचर के लिए रिलीज टाइमलाइन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है.