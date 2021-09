Tips and tricks: WhatsApp ग्रुप में अब हर कोई नहीं कर पाएगा आपको एड, जानिए क्या है ये ट्रिक?

नई दिल्ली. आज कल ज्यादातर लोग मिलने की जगह WhatsApp पर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कई बार हम जिन लोगों से बात नहीं करना चाहते वो भी हमें ग्रुप में एड कर लेते हैं. कई बार तो वॉट्सऐप का इस्तेमाल कुछ लोग अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिये भी करते हैं. ऐसे में गुस्सा तब आता है जब आप किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते और आपसे बिना पूछे वॉट्सऐप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है.

ऐसे में अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो हर कोई आपको WhatsApp ग्रुप में एड नहीं कर पाएगा. हम आपको बताने जा रहे हैं वॉट्सएप का एक ऐसे फीचर के बारे में जो आपको ग्रुप में एड होने से बचाएगा.

अपनाएं ये तरीका…

>> सबसे पहले आप अपने वॉट्सएप की सेटिंग्स पर क्लिक करें.

>> उसके बाद सेटिंग्स में अकाउंट्स पर क्लिक करें.

>> अकाउंट में क्लिक करने के बाद ग्रुप पर क्लिक करें.

>> जब आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन दिखेंगे, पहला Everyone, दूसरा My contacts और तीसरा My contacts accept.

>> इसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट करें.

>> माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट में क्लिक करने पर कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें आप आन नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके ग्रुप में आपको एड नहीं होना.

>> अगर आप माई कॉन्टेक्ट्स का आप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के सभी लोग आपको ग्रुप में एड कर सकते हैं.

>> इसके अलावा अगर आप Everyone सिलेक्ट करते हैं तो हर कोई व्यक्ति चाहे वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो या नहीं, आपको ऐड कर सकता है.

इन सेटिंग्स से फोन को करें सेक्योर

आपके फोन में कई जरूरी सेटिंग्स भी होती हैं जिनसे आप अपने फोन को सेक्योर कर सकते हैं.

आप अपने फोन को हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन (Two step Verification) से सेक्योर करें. क्योंकि कई फोन हैक होने का खतरा भी होता है, ऐसे में इस सेटिंग्स से कोई अन्य व्यक्ति के अलावा हैकर्स भी फोन को हैक नहीं कर पाएगा. साथ ही Fingerprint Lock भी लगाएं, लोगों से अपनी चैट को बचाने के लिए फोन पर हमेशा Fingerprint Lock का इस्तेमाल करना चाहिए.

इसके लिए आपको वॉट्सऐप की Settings में जाकर Privacy ऑप्शन में जाना होगा. यहां आपको सबसे नीचे Fingerprint Lock का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे इनेबल कर लें.