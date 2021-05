WhatsApp यूजर के लिए ला रहा शानदार फीचर, आसानी से ढ़ुंढ लेंगे स्टीकर

दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट मैसेज कंपनी व्हाट्सऐप (WhatsApp) आये दिन अपने यूजर्स के लिए कुछ न कुछ अपडेट करते रहती है, व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपडेट को ट्रैक करने वाले WABetaInfo के अनुसार, कंपनी एक ऐसे फीचर को टेस्ट कर रही है, जिससे यूजर्स के लिए उनके मनपसंदीदा स्टीकर आसानी से खोज सकें. इसके अलावा WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए स्टिकर्स भी लाया है, जिनमे से वैक्सीनशन ड्राइव को सपोर्ट करने और लोगो को वैक्सीन के लिए मोटीवेट के लिए कोविड 19 वैक्सीन के स्टिकर भी शामिल है.WhatsApp ने स्टिकर सर्च के लिए नया फीचर लॉन्च करने वाली है, इस फीचर में आप जैसे ही पहला वर्ड चैट बार में लिखेंगे, उसको एनालाइज कर के आपको स्टिकर्स को दिखायेगा. यह लगभग वैसा ही जैसे मैसेज ऐप्स आपको चैट के पहले वर्ड के आधार पर इमोजी दिखते है. हालाँकि यह फीचर आपको वही स्टीकर दिखायेगा जिसके स्टीकर पैक को आपने स्टीकर लाइब्रेरी में सेव कर रखा हो. WABetaInfo के अनुसार यह फीचर अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है, एक बार सफल टेस्टिंग के बाद यह फीचर व्हाट्सएप के जोड़ दी जाएगी.इसके साथ ही व्हाट्सऐप कोविड 19 के वैक्सीनेशन को सपोर्ट करने के लिए एक नए स्टिकर्स पैक को ला रहा है, इस स्टीकर को लाने के पीछे का मकसद मुख्य रूप से लोगो को वैक्सीन के लिए प्रेरित करना है. कंपनी ने इस स्टीकर पैक को "Vaccine for All" का नाम दिया है, और व्हाट्सऐप ने 150 से ज्यादा देशो और संस्थाओ के साथ मिलकर इसे तैयार कर रही है.व्हाट्सऐप केंद्र सरकार के सहयोग से MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबोट को अपडेट कर रहा है, ताकि यूजर्स को अपने निकट के COVID-19 वैक्सीन सेंटर का पता चल सके. वैक्सीन सेंटर को खोजने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको 9013151515 नंबर को सेव करना होगा. MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबोट लॉन्च होने के बाद, आपको अपने बस Hi बोलना होगा उसके बाद चैटबोट की आटोमेटिक रिस्पांस आपको कोविड से संबंधित जानकारी के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहेगी. यह फीचर हिंदी में भी उपलब्ध है.