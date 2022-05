WhatsApp पर Group में ऐड यूज़र्स के लिए आ रहा है बड़ा फीचर, अब ये मुश्किल होगी आसान

WhatsApp Update: WhatsApp अपने यूज़र्स के एक्सपीरिएंस को बढ़ाने के लिए नए-नए फीचर्स प्रदान करता है. वॉट्सऐप पर यूज़र्स के लिए काफी सारी सहूलियत है जिससे वह अपना काम आसान कर सकते हैं. वॉट्सऐप के ग्रुप वैसे तो बहुत काम के होते हैं जिससे एक जानकारी सभी को एक साथ पहुंच जाती है, लेकिन परेशानी तब होती है जब हमारे ग्रुप को छोड़ने पर भी सबसे पता चल जाता है. ऐसे में वॉट्सऐप इसी बीच एक और नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे वॉट्सऐप ग्रुप को छोड़ देने पर भी किसी को नहीं मालूम होगा.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में जब भी यूज़र प्लैटफॉर्म पर ग्रुप exit करना चाहेंगे, तब admin के अलावा किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज पर है, और इसे बीटा यूज़र्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा. माना जा रहा है ग्रुप को चुपके से छोड़ देने वाला फीचर एंड्रॉयड, iOS, और डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए आएगा. हालांकि देखना ये है कि इसे कब तक पेश किया जाएगा.

इन फीचर पर भी हो रहा है काम

दूसरी तरफ बता दें कि वॉट्सऐप जल्द सिंगल ग्रुप में 512 लोगों को ऐड करने की अनुमति देगा. मौजूदा समय में इसकी लिमिट 256 मेंबर्स की है. इसके अलावा ये भी पता चला है कि वॉट्सऐप communities टैब पर भी काम कर रहा है, जिसे यूज़र्स के लिए जल्द पेश किया जाएगा.

WhatsApp is working on silently exit groups!

After releasing larger groups (up to 512 people) to certain users, WhatsApp is now working on another useful feature for groups: the ability to silently exit groups in a future update!https://t.co/lcjiKDi7gP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 17, 2022