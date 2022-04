नहीं पता चल पाएगा आखिरी बार कब एक्टिव हुए आप, WhatsApp ला रहा है नया फीचर

WhatsApp New feature: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप अपने यूजर्स में एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए नए-नए फीचर्स लॉन्च करता रहता है और पुराने फीचर्स को अपडेट करता रहता है. इस कड़ी में वॉट्सऐप अब एक और फीचर शुरू करने जा रहा है. इस फीचर में यूजर्स की निजता पर विशेष ध्यान दिया गया है. नए फीचर की मदद से यूजर्स खास लोगों के लिए last seen यानी ‘अंतिम बार देखे गए’ ऑप्शन को छिपा सकते हैं.

वर्तमान में यूजर्स को लास्ट सीन शो करने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं. यूजर्स को एवरीवन, माई कॉन्टेक्ट और कोई नहीं का ऑप्शन मिलता है. कुछ खास लोगों से लास्ट सीन को हाइट करने के लिए उन्हें ब्लॉक ही करना पड़ता था. नई अपडेट के बाद आप कुछ लोगों के लिए लास्ट सीन को हटा सकते हैं. इसके लिए उन्हें ब्लॉक करना नहीं पड़ेगा.

क्या है लास्ट सीन

लास्ट सीन (last seen) फीचर से पता चलता है कि यूजर ने आखिरी बार अपना वॉट्सऐप कब चेक किया था. इस फीचर से मैसेज भेजने वाले को यह पता चल जाता है कि क्या आपने कोई मैसेज देखा होगा, भले ही read receipt बंद हो.

वॉट्सऐप के नए फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वबीटाइंफो के मुताबिक, वॉट्सऐप ने घोषणा की है कि उसने आईओएस ऐप के सबसे ताजा अपडेट में यूजर्स को अपने ‘अंतिम बार देखे गए’ को कुछ खास यूजर्स से छिपाने का ऑप्शन शामिल करने का निर्णय लिया है. ‘लास्ट सीन’ स्टेटस को बंद करना एक सीक्रेट विकल्प है जो यूजर्स को यह चुनने की इजाजत देता है कि उनके संपर्कों को यह बताना चाहता है या नहीं कि उन्होंने आखिरी बार ऐप का इस्तेमाल कब किया था.

वॉट्सऐप यह सीमित कर सकता है कि आपकी स्थिति को लंबे समय तक केवल आपके कौन देख देख सकता है. इस ऑप्शन को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है. नए फीचर के लागू होने पर यूजर्स विशेष लोगों को जानकारी देखने से रोक सकेंगे.

WABetaInfo ने बताया कि वॉट्सऐप आईओएस बीटा वर्जन 22.9.0.70 ऐप के प्राइवेसी कंट्रोल्स के ‘लास्ट सीन’ सेक्शन में ‘माई कॉन्टैक्ट्स को छोड़कर’ विकल्प पेश करता है. इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपको सेटिंग में जाकर प्राइवेसी और वहां लास्ट सीन> माय पर जाएं. यहां संपर्क सूची में उन नामों को दर्ज करें जिनसे आप अपनी ‘अंतिम बार देखी गई’ स्थिति छिपाना चाहते हैं.

ग्रुप कॉल में जुड़ सकते हैं 32 लोग

कुछ समय पहले वॉट्सऐप ने कहा था कि वह ग्रुप वॉयल कॉल में एकसाथ 32 लोगों को जोड़ने और दो गीगाबाइट तक की फाइल को शेयर करने की सुविधा शुरू करने जा रहा है. इस समय ग्रुप वॉयस कॉल में एक बार में 8 लोगों को जोड़ा जा सकता है और एक जीबी तक की फाइल को शेयर किया जा सकता है.

