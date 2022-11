Whatsapp यूजर्स डेस्कटॉप पर नहीं देख पाएंगे 'View Once' मैसेज, कंपनी ने किया बड़ा बदलाव

हाइलाइट्स डेस्कटॉप पर अब View Once के तहत सेंड किए गए फोटो या वीडियो ओपन नहीं होंगे. कंपनी ने इस फीचर को डेस्कटॉप यूजर्स के लिए खत्म कर दिया है. अब View Once के तहत भेजे गए फोटो को आप फोन में ही देख सकेंगे.

नई दिल्ली. वॉट्सऐप ने पिछले महीने View Once फीचर को इम्प्रूव करते हुए Screenshot Blocking सुविधा पेश की थी. नए फीचर के आने के बाद कोई भी यूजर्स View Once में भेजी गई तस्वीर और वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है. हालांकि, यूजर्स अब डेस्कटॉप से View Once के तहत फोटो या वीडियो नहीं देख सकेंगे. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने डेस्कटॉप से View Once मैसेज ऐबलिटी को रिमूव कर दिया है. Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप ने 1 नवंबर से अपने डेस्कटॉप वर्जन पर View Once मैसेज सेंड करने की क्षमता को खत्म कर दिया है.

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि वॉट्सऐप पर भेजा गया View Once मैसेज डेस्कटॉप वर्जन पर ओपन नहीं होगा. स्क्रीनशॉट में मैसेज बॉक्स में एक नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कि आपको View Once मैसेज मिला हुआ है. प्राइवेसी के चलते आप इसे केवल अपने फोन में ही ओपन कर सकते हैं.

हाल ही में लॉन्च हुए थे प्राइवेसी फीचर्स

बता दें बीते अगस्त फेसबुक के सीईओ मार्क जकरर्बग ने वॉट्सऐप के लिए 3 प्राइवेसी फीचर की घोषणा की थी. इसमें ऑनलाइन स्टेट्स, पास्ट पार्टिसिपेंट और स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग शामिल हैं. कंपनी ने पिछले महीने ही व्यू वन्स मैसेज के साथ स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर पेश किया गया था. फिलहाल यह फीचर कुछ ही बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

इस फीचर के आने के बाद View Once के तौर पर भेजे गए फोटो और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने वाले यूजर को एक एरर मैसेज दिखाई देता है, जिसमें Can’t Take Screenshot Due to Security Policy लिखा होता है. अगर यूजर स्क्रीनशॉट के लिए किसी अन्य थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं, तो फोन की स्क्रीन या फोटो ब्लैक हो जाता है.

अवतार फीचर किया रोलआउट

इस बीच मैसेजिंग सर्विस ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए अवतार फीचर भी रोलआउट करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉट्सऐप ने गूगल बीटा प्राग्राम में नया वर्जन 2.22.24.4 पेश किया है. बताया गया है कि वॉट्सऐप ने पहले iOS बीटा iOS 22.23.0.71 के लिए जारी किया था, लेकिन यूजर्स को Avatar क्रिएट करने पर लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए इस फीचर को कंपनी ने टेम्परेरी डिएक्टिवेट कर दिया था, और अब कुछ लकी एंड्रॉयड बीटा यूज़र्स के लिए इसे फिर से पेश किया गया है.

जल्द मिलेगा नया फीचर

इसके अलावा वॉट्सऐप एक और नया फीचर लाने के लिए तैयार है, जिससे यूज़र्स खुद को ही मैसेज भेज सकेंगे. इसका नाम है Message yourself है. इस फीचर के तहत वॉट्सऐप यूजर्स चैट सेक्शन में अपने नाम को ‘Me’ की तरह देखे सकेंगे.

