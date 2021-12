WhatsApp New Feature: अब 'भगवान' बन जाएगा ग्रुप एडमिन, मिलेगी ये पावर

नई दिल्ली. दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) पर जल्द आपको एक और नया फीचर मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे अपडेट पर काम कर रही है, जिसमें ग्रुप एडमिन को ग्रुप में मौजूद किसी भी मैसेज को डिलीट करने का अधिकार दिया जाएगा. इस फीचर के आने के बाद ग्रुप एडमिन जिस मैसेज को चाहे उसको रख सकता है और किसी के मैसेज को डिलीट भी कर सकता है. इस फीचर को लेकर टेस्टिंग शुरू हो गई है और जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा.

सभी एडमिन के पास सभी के लिए मैसेज डिलीट करने का अधिकार

Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इस फीचर के लिए बीटा वर्जन 2.22.1.1 अपडेट जारी किया है, जो ग्रुप एडमिन को ग्रुप में दूसरे मेंबर्स द्वारा डाले गए मैसेज को डिलीट करने की सुविधा देता है. ग्रुप के सभी एडमिन के पास सभी के लिए मैसेज डिलीट करने का अधिकार होगा.

मैसेज डिलीट होने के बाद ग्रुप स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन

जब ग्रुप एडमिन किसी मैसेज को डिलीट करेगा, तो वॉट्सऐप ग्रुप के स्क्रीन पर एक इंडिकेटर छोड़ देगा, जिसमें लिखा होगा- इसे एक एडमिन ने हटा दिया था (This was removed by an admin). इससे ग्रुप में शामिल अन्य मेम्बर्स यह जान सकें कि मैसेज को किसने डिलीट किया.

कंपनी मैसेज डिलीट के प्रोसेस को अपडेट कर रही है. इस फीचर के आने के बाद ग्रुप एडमिन के पास अधिक पावर होगी. ग्रुप एडमिन के लिए अश्लील या आपत्तिजनक मैसेज को हटाना आसान हो जाएगा.

