WhatsApp पर नया फीचर, आप कुछ लोगों से छिपा पाएंगे अपनी प्रोफाइल

नई दिल्ली. कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनकी प्रोफाइल फोटो न देख पाए. व्हाट्सएप (WhatsApp) में अभी तक ऐसा फीचर नहीं है. आप चाहकर भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कुछ लोगों से छिपा नहीं सकते. अगर आपने फोटो लगाई तो सब उसे देख सकते हैं. इससे यूजर्स की निजता (प्राइवेसी) को खतरा रहता है. मिली जानकारी के अनुसार, व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें आप जिसे चाहें, वही आपकी प्रोफाइल फोटो देख पाएगा और जिससे छिपाना चाहेंगे, उससे छिपा भी पाएंगे. कुल मिलाकर अपनी प्रोफाइल पिक्चर का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा.

आ रहे हैं नए प्राइवेसी फीचर्स

WABetaInfo ने इस नए फीचर को स्पॉट किया है. नए प्राइवेसी फीचर्स की मदद से यूजर्स लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट जैसी जानकारी को चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स से छिपा सकेंगे. इसमें चार ऑप्शन हैं – सब (Everyone), मेरे कॉन्टेक्ट्स (My contacts), कोई नहीं (Nobody) और इन्हें छोड़कर मेरे कॉन्टेक्ट्स (My contacts except).

इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप चुन पाएंगे. यदि आप Everyone चूज़ करेंगे तो सब आपकी प्रोफाइल फोटो देख पाएंगे, My contacts में सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट्स, Nobody में कोई नहीं और My contacts except में आप उन लोगों को चुन पाएंगे, जिन्हें आप दिखाना नहीं चाहते.

डेवलपमेंट की स्टेज में है ये फीचर

यह फीचर फिलहाल विकसित किया जा रहा है. बताया गया है कि यह फीचर WhatsApp Beta फेज में है. बीटा वर्जन 2.21.21.2 पर इन फीचर्स को स्पॉट किया गया है. WABetaInfo ने इसकी जानकारी साझा की है. चूंकि यह सेटिंग्स डेवलप हो रही हैं, इसलिए लेटेस्ट बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को भी जरूरी नहीं कि यह फीचर नजर आएं.