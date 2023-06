नई दिल्ली. अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना पसंद करते हैं तो संभव है कि आपके पास 2 अलग-अलग नंबर होंगे, ये भी हो सकता है कि आप दो वॉट्सऐप चलाते होंगे. अब इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि एक फोन में आप दो वॉट्सऐप अकाउंट नहीं चला सकते हैं. कुछ फोन मेकर्स ऐप क्लोनिंग का ऑप्शन देते हैं, उसमें दो ऐप चलाए जा सकते हैं, लेकिन कई फोन्स में ये फैसिलिटी नहीं होती है. ऐसे में दो वॉट्सऐप चलाने वाले यूजर्स को दो अलग-अलग फोन इस्तेमाल करने होते हैं.

वॉट्सऐप से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट पर नज़र रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo यानी वॉट्सऐप बीटा इंफो ने जानकारी दी है कि वॉट्सऐप एक मल्टी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स एक ही फोन पर दो वॉट्सऐप अकाउंट यूज कर सकते हैं.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.13.5: what’s new?

Thanks to the business version of the app, we discovered that WhatsApp is working on a multi-account feature, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/jDnLxnJtbv pic.twitter.com/kz4PrYbCvX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 14, 2023