Whatsapp पर अब कोई नहीं देख पाएगा आपका नंबर, मैसेजिंग ऐप ला रही है नया फीचर

नई दिल्ली. वॉट्सऐप फोन नंबर शेयरिंग ऑप्शन नामक एक फीचर पर काम कर रहा है. यह फीचर यूजर्स को सब-ग्रुप्स में अपना फोन नंबर हाइड करने की अनुमति देगा. दरअसल, वॉट्सऐप एक ऐसी मैसेजिंग एप्लिकेशन है, जहां आप या तो किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से चैट कर सकते हैं या एक समूह बना कर बात कर सकते हैं. आप ग्रुप बनाकर लोगों को उसमें जोड़ भी सकते हैं.

ऐसे में अगर कोई आपको किसी और के साथ ग्रुप में जोड़ रहा है, तो हो सकता है कि उस ग्रुप में ऐसे लोग भी शामिल हों, जिन्हें आप नहीं जानते हैं. ऐसे में आप ग्रुप के दूसरे लोगों का नंबर देख सकते हैं और वे लोग आपका, लेकिन इस फीचर की मदद से आप अपना नंबर हाइड कर सकेंगे.

इस फीचर को फ्यूचर अपडेट के साथ शुरू किया जा सकता है.

