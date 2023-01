केबल से एक PC से दूसरे में डेटा शेयर करते समय ऐसे बढ़ाएं इसकी स्पीड, यहां जानें तरीका

हाइलाइट्स हाई स्पीड के साथ lan cable से एक लैपटॉप से दूसरे में डाटा ट्रांसफर करें. इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए adaptor option की सेटिंग में बदलाव करें. इसके लिए दोनों डिवाइस को एक ही वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट होना जरूरी है.

नई दिल्ली: एक लैपटॉप से दूसरे में डाटा ट्रांसफर करने के लिए अधिकतर लोग पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की मदद लेते हैं. इसके अलावा वहीं अगर एक साथ कई डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने हो तो लोग लैन केवल इस्तेमाल करते हैं. इससे बहुत ही आसानी से एक डिवाइस से दूसरे में कुछ भी शेयर कर सकते हैं. छोटी फाइलें हो तो ज्यादा समस्याएं नहीं होती है बहुत जल्दी इसे लैपटॉप में ट्रांसफर कर पाते हैं.

बड़ी फाइल या फोल्डर होने पर इसे भेजते समय स्पीड कम मिलने के कारण लोग परेशान हो जाते हैं. लैपटॉप की एक सेटिंग को ऑन कर इस स्पीड को दोगुना कर सकते हैं.

विंडो लैपटॉप में इस सेटिंग को करें ऑन

1. लैन केबल के जरिए स्पीड बढ़ाने के लिए विंडो लैपटॉप में setting के ऊपर क्लिक करें.

2. इसके बाद open network and internet setting के ऊपर क्लिक कर दें.

3. अब लेफ्ट साइड में change advanced sharing setting के ऊपर क्लिक करें.

4. यहां आपको कई विकल्प देखने को मिलेंगे इनमें से सबसे पहले विकल्प turn on sharing so anyone with network access को सिलेक्ट कर लें.

5. Password protected sharing सेक्शन में इसे डिसेबल कर दें.

Change Adaptor Option में करें ये सेटिंग

1. Change Adaptor Option के ऊपर क्लिक कर Network Connection Option खोलें.

2. इसमें Ethernet पर राइट क्लिक कर Properties में चले जाएं.

3. अब Networking के ऊपर क्लिक कर Use the Following IP address में अंत में 1 टाइप कर दें.

4. इसी तरह जिस लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें भी इस सेटिंग को ऑन कर Following IP address में अंत में 2 टाइप कर दें.

5. अब दोनों डिवाइस को एक ही वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर लें.

हाई स्पीड के साथ ऐसे करें डाटा ट्रांसफर

1. हाई स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए जिस फाइल या फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक कर Properties में चले जाएं.

2. इसमें Sharing सेक्शन में Advanced Sharing पर क्लिक कर नेटवर्क को सिलेक्ट करें जिसे आप ये भेजना चाहते हैं.

3. अब Read and Write पर क्लिक कर share बटन दबा दें.

4. इस स्टेप को फॉलो करते हुए बड़ी फाइल को भी बहुत कम समय में शेयर कर सकते हैं.

