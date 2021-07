20 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, ऐप पर लॉगइन कर करना होगा छोटा सा काम

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 13 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.--अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.--डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.--इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.Kadapala Rithvika Sri, A 9-Year-Old Girl From Andhra Pradesh, Became Asia’s Youngest Girl To Climb Which African Peak In March 2021?Mount Kilimanjaro.Iron Rich ‘Bao-Dhan’ Is Grown Without The Use Of Chemical Fertilizers In Which Indian State?Assam.As Per The Guiness Book Of World Records, Acसवालua Di Cristallo Tributo A Modigliani Occupies What Distinction?Most Expensive Bottle Of Water In The World.In The Logo Of Which Company Do You See This Object Come To Life And Replace The ‘I’ In Its Name?Pixar.The Young Males Of This Species Are Known As?Colt.