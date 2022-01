Amazon App पर एक छोटा सा काम करके घर बैठे जीत सकते हैं 20 हज़ार रुपये! जानें क्या है आसान तरीका

Amazon App Quiz January 24, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 25 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: In November 2021 more than 500 people in Egypt were attacked by which creatures during a period of heavy rain and flooding?

जवाब: (C) Scorpions.

सवाल 2: The Kangxiwar Martyrs’ Cemetery is the highest cemetery located in which country?

जवाब: (B) China.

सवाल 3: Which driver won the inaugural qatar Grand Prix 2021?

जवाब: (D) Lewis Hamilton.

सवाल 4: This is a sculpture made by which famous artist?

जवाब: (B) Pablo Picasso.

सवाल 5: A shoe company that shares its name with this animal, was founded in which country?

जवाब: (D) Germany.

