घर बैठे 20 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप भी, Amazon पर मिल रहा है शानदार मौका और ऑफर

Amazon App Quiz October 2, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- आपके फोन पर कितनी आ रही है इंटरनेट स्पीड, मिनटों में बता देंगी ये शानदार ऐप्स! जानें कैसे)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp की एक Setting बदल कर बचा सकते हैं फोन स्टोरेज और मोबाइल डेटा! जानें आसान तरीका)

सवाल 1: F-Pace, I-Pace and F-Type are models of cars from which famous brand?

जवाब 1: Jaguar.

सवाल 2: Kieron Pollard is the captain of which franchise in the Caribbean Premier League?

जवाब 2: Trinbago Knight Riders.

सवाल 3: Directed by Ahmed Khan and scheduled to release towards the end of 2021, Heropanti 2 stars which actress in the female lead?

जवाब 3: Tara Sutaria.

सवाल 4: Name this popular variety of flowers

जवाब 4: Marigold.

सवाल 5: This painting is located at the Van Gogh Museum located in which city?

जवाब 5: Amsterdam.