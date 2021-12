शानदार मौका! आज के दिन Amazon ऐप पर जीतें 25 हज़ार रुपये, जानें क्या है तरीका

Amazon App Quiz December 8, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 7 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: NASA’s Juno probe …. view of the atmosphere of which planet?

जवाब 1: (C) Jupiter.

सवाल 2: As Per The New Retention Rules, Ahead Of The Auction For The 2022 IPL, Each Franchise Would Be Allowed To Retain Maximum How Many Players?

जवाब 2: (D) 4.

सवाल 3: Which Famous Singer Has Sung The Theme Song For The New James Bond Movie ‘No Time To Die’ ?

जवाब 3: (B) Billie Eilish.

सवाल 4: This Is The Flag Of Which Nation?

जवाब 4: (C) Morocco.

सवाल 5: This Is A Doll Of Which Disney Character?

जवाब 5: (C) Snow White.

