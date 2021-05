घर बैठे 25 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, यहां जानें क्विज़ का विनर बनने का तरीका

Amazon App Quiz May 29, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 30 मई को घोषित किया जाएगा.



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: National Cyber Crime Reporting Portal is managed by which of these Indian ministries?



जवाब 1: (B) Ministry of Home Affairs.



सवाल 2: On International Womens Day 2021, which statue was surrounded by shards of broken glass to represent the smashing of the glass ceiling?



जवाब 2: (C) Fearless Girl, Wall Street.



सवाल 3: In April 2021, who became the number one ODI batsman in ICC ODI rankings?



जवाब 3: (C) Babar Azam.



सवाल 4: This is the baby of which animal?



जवाब 4: (D) Ostrich.



सवाल 5: This object was invented by which English philosopher in 1250?



जवाब 5: (B) Roger Bacon.