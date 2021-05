30 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon Quiz, सिर्फ देने होंगे 5 आसान सवालों के जवाब

Amazon App quiz May 30, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने सवालuiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 30 मई को घोषित किया जाएगा.



उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: INS Nireekshak, which was recently in news, is what type of vessel used by the Indian Navy?



जवाब 1: (A) Diving Support Vessel.



सवाल 2: Which country has announced that it would send rover ‘Rashid’ to the Moon in 2022?



जवाब 2: (B) UAE.



सवाल 3: In 2021, who fell from the Forbes list of the top 5 richest people in the world for the first time since 1993?



जवाब 3: (C) Warren Buffett.



सवाल 4: The last of this bird was seen in the 17th century in which country?



जवाब 4: (D) Mauritius.



सवाल 5: In 1983, who left this company due to a diminishing interest in the day-day running of the company?



जवाब 5: (A) Steve Wozniak.