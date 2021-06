घर बैठे आसान तरीके से जीत सकते हैं 30 हज़ार रुपये, Amazon क्विज़ में है शानदार मौका

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंगa प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 30,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 20 जून को घोषित किया जाएगा.उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 30,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1: “The Living Mountain: A Fable For Our Times” Is The Latest Book By Which Acclaimed Author?जवाब 1: (A) Amitav Ghosh.सवाल 2: Sri Lanka (2016), Uzbekistan (2018), Argentina (2019) And El Salvador (2021) Are Among The Most Recent Countries To Be Certified What By WHO?जवाब 2: (B) Malaria-Free.सवाल 3: In April 2021, Which Country’s Women’s Cricket Team Set A New World Record For Most Consecutive Matches Won In ODI Cricket?जवाब 3: (B) Australia.सवाल 4: With Which Film Series, Featuring Computer Programmer And Hacker Thomas Anderson, Would You Associate A Similar Screen?जवाब 4: (D) Matrix.सवाल 5: The Destruction Of This Famous Barrier Began In Which Year?जवाब 5: (C) 1989.