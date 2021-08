Amazon ऐप पर 50 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप, जानें कैसे घर आसानी से बैठे बनें विजेता

Amazon App Quiz August 25, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 26 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- काफी सस्ते में मिल रहा है भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन! मिलेगी 8GB तक RAM)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which Dutch DJ teamed up with U2’s Bono and the Edge to record “We Are The People”, an official song for Euro 2020?

जवाब 1: (D) Martin Garrix.

(ये भी पढ़ें- Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान! एक बार रिचार्ज करके साल भर करें फ्री कॉलिंग, मिलेगा डेटा भी…)

सवाल 2: What did a still unknown person or group of people invent in 2008, under the name Satoshi Nakamoto?

जवाब 2: (B) Bitcoin.

सवाल 3: Whose record did Novak Djokovic break when he became World No. 1 for 311 weeks?

जवाब 3: (C) Roger Federer.

सवाल 4: Who is credited with inventing, building and flying the world’s first version of this vehicle?

जवाब 4: (A) Wright Brothers.

सवाल 5: These insects play a major role in which of the following processes?

जवाब 5: (A) Pollination.