आसानी से जीत सकते हैं ढेरों इनाम और डिस्काउंट वाउचर, Flipkart quiz दे रहा है शानदार मौका

Flipkart Quiz June 7, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स गेम ज़ोन (Game Zone) सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.



यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.'



जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.सवाल 1) Who is the youngest person to win the Formula one world drivers’ championship?



जवाब 1- Sebastian Vettel.



सवाल 2) Which of these is the nickname of the former Indian bowler Anil Kumble?



जवाब 2- Jumbo.



सवाल 3) In which country were the first-ever Commonwealth Games held?



जवाब 3- Canada.



सवाल 4) In which of these sports is the participant called pugilist?



जवाब 4- Boxing.



सवाल 5) Who is the first bowler to take 200 wickets in Women’s ODIs?



जवाब 5-Jhulan Goswami.