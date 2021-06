वीकेंड पर घर बैठे जीतें ढेरों इनाम और डिस्काउंट वाउचर, सिर्फ देने होंगे Flipkart क्विज़ के 5 सवालों के जवाब

Flipkart Quiz June 5, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स गेम ज़ोन (Game Zone) सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.



यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.'



जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.सवाल 1: USSR’s Luna programme was about sending robotic spacecraft missions to _____.



जवाब 1: Moon.



सवाल 2: In China, which fish was a symbol of fortune, and could only be owned by the Song Dynasty?



जवाब 2: Goldfish.



सवाल 3: Which company recently, unveiled the electric pickup truck Cybertruck?



जवाब 3: Tesla.



सवाल 4: After which business group’s founder is the city of Jamshedpur named?



जवाब 4: Tata.



सवाल 5: Geographically, which state is the largest of the seven sisters of Northest India?



जवाब 5: Arunachal Pradesh.