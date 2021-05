Amazon ऐप पर आज पांच आसान सवालों के सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं Huami Smartwatch! जानें तरीका

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में ऐपल का पॉपुलर हुआमी स्मार्टवॉच (Huami Smart Watch) जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.GK पर आधारित होती है क्विज़: क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.आज के क्विज के विजेता का नाम 12 मई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए Huami Smart Watch.Vinod Kapri’s compelling book ‘1232 km: The Long Journey Home’ tells the story of which of the following group of people?(B) Migrant labourers.Prime Minister Narendra Modi announced Swarna Jayanti scholarship for the youths of which neighbouring nation?(D) Bangladesh.Which of these festivals involve shifting idols from Odisha to Polluru village in Andhra Pradesh?(B) Manyamkonda Yatra.Name the American company that this one partnered up with in 2019 to make candy flavored coffee.(B) Dunkin.What kind of instrument is this?(A) String.