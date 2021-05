Flipkart ऐप के ज़रिए घर बैठे जीतें ढेरों इनाम और वाउचर, जानें गेम ज़ोन के 5 आसान सवालों के जवाब

फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स Game Zone सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं.यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं. इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.'जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.In which Asian country is the Galle International stadium located?Sri Lanka.Who among these last played in ODI for India against West Indies in 2017?Yuvraj Singh.Which of these IPL team is co-owned by Juhi Chawla?KKR.Who holds the record for the highest individual Test Score of any South African batsman?Hashim Amla.Which team represents Cape Town in Mzansi Super League of South Africa?Cape Town Blitz.