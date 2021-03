अगले महीने लॉन्च हो सकता है Microsoft विंडो का अपडेटेड वर्ज़न ‘The New Window’, जानें खासियत

Microsoft जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट विंडो का अपडेटेड वर्ज़न Windows 10X को ‘The New Window’ के नाम से लॉन्च कर सकता है. Microsoft टिपस्टर वाकिंग कैट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट अपनी नए विंडो वर्ज़न का नाम Windows 10X या ‘The New Window’ रख सकती है. हालांकि नए विंडो की रिलीज डेट अभी भी अनिश्चित है लेकिन सूत्रों के मुताबिक कंपनी इसकी घोषणा मार्च या अप्रैल 2021 तक कर सकती है. ऐसा कहा जा रहा था कि Windows 10X की मार्केटिंग का नाम ‘The New Window’ होगा. माइक्रोसॉफ्ट पहले सोच रही थी की ये ऑपरेटिंग सिस्टम केवल डुअल स्क्रीन वाले डिवाइस के लिए बनाएगी, लेकिन बाद में बदलकर इसे सिंगल स्क्रीन कर दिया गया, जिसमे मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप शामिल है.Windows10X Microsoft की अभी तक की सबसे आधुनिक तकनीक वाली विंडो होगी. इस वर्जन में अपडेट और मेंटेनेंस आसान होगा और ये हैकिंग के मामले में अपने पूर्व के मॉडल से ज्यादा प्रतिरोधक होगी. इसमें टैबलेट जैसा स्टार्ट मेन्यू जैसा नया फीचर मिलेगा जो सिर्फ मॉडर्न यूनिवर्सल विंडो प्लेटफार्म (UWPS) स्टोर ऍप और प्रोग्रेसिव वेब ऍप (PWAs) पर काम करेगा.हालांकि पूर्व के मॉडल के कम्पेटिबल Win32 ऐप्स भी इस पर ऑपरेट होंगे लेकिन उनकी परफॉरमेंस पहले जैसी नहीं रहेगी. अक्टूबर 2020 के एक रिपोर्ट के मुताबिक Windows 10X को 2021 में बड़े बदलाव किया जायेगा और इसे एक नया इंटरफ़ेस के साथ मार्केट में उतरा जाएगा, जिसका नाम ‘सन वैली’ है. नए Window 10 में सन वैली के अपडेट के अलावा माइक्रोसॉफ्ट का प्लान Windows 10X को मार्केट में उतारने का है.विभिन्न सूत्रों के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट अप्रैल या मई में 2021 ‘डेवेलपर्स कॉन्फ्रेंस’ पर ‘विंडोज के लिए नया क्या है’ इवेंट करने जा रही है, जो कि अप्रैल के आखिर में होने वाले ‘गेमिंग के लिए नया क्या है’ इवेंट के बाद होगा.Windows 10X प्री-इंस्टॉल डिवाइस के साथ ही मार्केट में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस से स्टेबिलिटी मिलेगी. कंपनी ने ChromeOS के साथ कम्पटीशन को ध्यान में रखकर फिलहाल नए विंडो को लो बजट लैपटॉप के लिए ही उपलब्ध कराएगी.