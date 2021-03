Women’s Day 2021: इन सेफ्टी टिप्स से अपना फेसबुक अकाउंट करें सिक्योर, कोई नहीं कर पाएगा छेड़छाड़

Women's Day 2021: इंटरनेट ने महिलाओं को कई अवसर दिए हैं, साथ ही ये कई बार एक ऐसा स्थान भी साबित हो सकता है जहां बहुत से औरतें असुरक्षित महसूस करती हैं. ऐसा होना आज बहुत आम बात है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उत्पीड़न और सुरक्षा, महिलाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है. फेसबुक (facebook) पर अनजान लोगों के मैसेज से लेकर इंस्टाग्राम (instagram) फोटो पर भद्दे कमेंट तक, सोशल मीडिया एक्सेस करते समय महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आज (8 मार्च) वूमेन्स डे (Women’s day 2021) पर हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को सेफ रख सकते हैं.ज़रूरी है कि आप कर सुनिश्चित करें कि आपका अकाउंट कोई और एक्सेस न करे. फेसबुक कहता है कि अपने प्रोफाइल पासवर्ड को किसी से शेयर न करे, और एक्सट्रा लेयर सिक्योरिटी के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ है. फेसबुक में ये फीचर मौजूद है, जिसे एनेबल करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा.इसके लिए सबसे पहले Settings में जाना होगा. फिर Security and Login पर टैप करना होगा, फिर यहां पर आपको two factor authentication पर क्लिक करना होगा. इसमें आप Edit पर टैप करके, Enable कर सकते हैं, जिसके बाद इसे Close कर दें.लॉगइन अलर्ट सेट अप करने के लिए सबसे पहले Security में जाएं, फिर Security and Login पर टैप करें. अब ‘Get Alerts about unrecognized logins’ पर टैप करके Edit प्रेस करें. यहां आपको अलर्ट टाइप सेलेक्ट करें. उदाहरण के तौर पर Email अलर्ट. अब आखिर में Save Changes कर दें.अगर आप डरती हैं कि कोई अनजार आपकी प्रोफाइल एक्सेस न कर ले या फिर फोटो न चुरा ले तो सेफ्टी के लिए प्रोफाइल को लॉक करना बेहतरीन ऑप्शन है. अगर आप प्रोफाइल लॉक कर देती हैं तो जो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वह आपकी फोटो, पोस्ट या टाइमलाइन नहीं देख सकंगे. इसका मतलब ये भी हुआ कि फोटो को कोई डाउनलोड भी नहीं कर सकेगा.फेसबुक की सेटिंग्स और Security & Login में जाकर आप 3 से 5 फेसबुक फ्रेंड्स को अपना ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं. अगर किसी वजह से आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है या फिर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स आपकी मदद कर सकेंगे.