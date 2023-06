नई दिल्ली. अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट अश्लील वीडियो दिखाने वाली साइट हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं. क्योंकि हाल ही में World of Statistics नाम के अमेरिकी ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि टॉप-10 साइट में शुरू की 9 साइट अश्लील साइट नहीं हैं.

बल्कि ये वो साइट है, जिनके बिना आम लोगों का गुजारा संभव नहीं है. बता दें ये रिपोर्ट अमेरिका के लोगों पर तैयार की गई है. अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी साइट हैं, जिनके बिना गुजारा करना मुश्किल है, तो हम बता दें इंडियन भी इन साइट का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं.

World of Statistics ने कितनी साइट की दी डिटेल

World of Statistics के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि अमेरिका में 25 सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली साइट में केवल तीन साइट ही पोर्न साइट हैं.

🇺🇸 Most visited websites in the US in May 2023:

1. google. com

2. youtube. com

3. facebook. com

4. amazon. com

5. yahoo. com

6. twitter. com

7. instagram. com

8. wikipedia. org

9. reddit. com

10. pornhub. com

11. discord. com

12. xvideos. com

13. xnxx. com

14. ebay. com

15.…

— World of Statistics (@stats_feed) June 8, 2023