Your deeds are your monuments. A superb HDR photo #ShotOnPOCOF1.

This is our #MondayMotivation as we gear up for the POCO F1 global launch in New Delhi. What's yours?



Just 2 days to #GoPOCO! pic.twitter.com/vP3LEZYOoK



— POCO India (@IndiaPOCO) August 20, 2018



I asked my soul, "What is Delhi?"

She replied, "The world is the body and Delhi is its life." Just 3 days to go for the #POCOF1 global launch in New Delhi!

RT if you're as excited as us.#ShotOnPOCOF1 #WorldPhotographyDay pic.twitter.com/WxsXXxiqXQ



— POCO India (@IndiaPOCO) August 19, 2018



We weren't kidding when we said we've got more than just speed. How's this for flagship camera performance? Gear up for POCO F1, the #MasterOfSpeed #ShotOnPOCOF1 pic.twitter.com/3CEZ9Wi9VP

— POCO India (@IndiaPOCO) August 18, 2018



POCO F1 can see you in the dark. Are you ready to unlock the #MasterOfSpeed? Just 4 days to #GoPOCO! Stay tuned for the mega reveal on August 22, 2018.

RT if you're feeling super hyped! pic.twitter.com/DfL0nRZYqo



— POCO India (@IndiaPOCO) August 18, 2018



Eat, sleep, game, repeat. 🎮

POCO F1 comes with a @Qualcomm Snapdragon 845 SoC + LiquidCool Technology to keep the phone cool while you keep gaming on. Boss level gaming with the #MasterOfSpeed is coming on August 22, 2018. RT if you're a crazy gamer! pic.twitter.com/2yXF47U1PH

— POCO India (@IndiaPOCO) August 16, 2018

भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. OnePlus , Huawei, Honor और आसुस जैसी कंपनियां लगातार नए स्मार्टफोन ला रही हैं. चीन की कंपनी शियोमी की नजर भी इस प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट पर है. शियोमी इस मार्केट पर अपना कब्जा जमाने के लिए एक नया स्मार्टफोन ला रही है. शियोमी यह नया स्मार्टफोन नए Poco सब-ब्रांड के तहत ला रही है. शियोमी के इस नए फोन का नाम Poco F1 (Pocophone F1) होगा और यह 22 अगस्त 2018 को लॉन्च हो रहा है. शियोमी का यह फोन OnePlus 6, Asus Zenfone 5Z और Huawei Nova 3 को कड़ी टक्कर देगा. फोन की लॉन्चिंग के पहले शियोमी ने Poco F1 के कुछ प्रमुख फीचर बताए हैं. लीक रिपोर्ट्स में भी इस फोन के कुछ फीचर सामने आए हैं.हाल में शियोमी ने Poco F1 से खींचे गए कुछ फोटो शेयर किए हैं. इन फोटो में इस फोन की लो-लाइट कैपेबिलिटी (कम लाइट में भी शानदार फोटोग्राफी) दिखाई गई है. अगर लीक रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो Poco F1 के पीछे (रियर) 12 मेगापिक्सेल और 5 मेगापिक्सेल के कैमरे हो सकते हैं. वहीं, सेल्फी के लिए इस फोन में 20 मेगापिक्सेल का कैमरा होगा. फोन के रियर कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) इंटीग्रेशन होगा.Poco F1 में नॉच होगा. इस बात का खुलासा तब हुआ, जब कंपनी ने बताया कि Poco F1 में नाइट विजन होगा. यह फोन 3D फेस अनलॉक को सपोर्ट करेगा. आप लो-नाइट कंडीशन (जहां लाइट कम होगी) में भी फोन को अनलॉक कर सकेंगे. Poco इंडिया ने कंफर्म किया है कि Poco F1 एक्सक्लूसिव रूप से फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Poco F1 की कीमत करीब 25,000 रुपये होगी. यह कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले फोन की होगी. इस कीमत पर शियोमी का यह फोन OnePlus6, Huawei Nova3 और इस कैटेगरी के दूसरे स्मार्टफोन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.लीक रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि Poco F1 क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट से पावर्ड होगा. साथ ही, इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी होगी. लीक बेंचमार्किंग टेस्ट में दिखाया गया है कि Poco F1, Asus Zenfone 5Z और OnePlus 6 दोनों को मात देता है. यह स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज में भी आने की उम्मीद है. यह फोन स्पेशल ग्रे, ब्लू, ग्रेडिएंट और केवलर कलर ऑप्शंस में आएगा. अगर इस फोन के दूसरे फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 5.99 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, क्विक चार्ज 3.0 के साथ 4,000 mAh की बैटरी होगी.