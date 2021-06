Xiaomi की 200W की फास्ट टेक्नोलॉजी! सिर्फ 8 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन, देखें वीडियो

चाइनीज टेक कंपनी शियोमी कमाल की टेक्नोलॉजी मार्केट मे लेकर आई है, जिसका नाम HyperCharge फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है. शियोमी 200W वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ 8 मिनट में ही स्मार्टफोन को फूल चार्ज कर देती है. HyperCharge फास्ट 200W वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी ने 120W वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मार्केट मे ला रहा है. ट्विटर पर ट्वीट किए गए एक वीडियो मे दिखाया गया है कि ये वायर्ड टेक्नोलॉजी सिर्फ 8 मिनट मे फोन को फुल चार्ज कर देता है, और वायरलेस 120W चार्जिंग भी सिर्फ 15 मिनट मे आपके फोन को फुल चार्ज कर देता है.



कंपनी ने ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किए गए एक ट्वीट वीडियो मे दिखाया है कि शियोमी की 200W वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4,000 mAh वाली बैटरी को सिर्फ 40 सेकेंड मे 10% और 3 मिनट मे 50% और बैटरी को फुल चार्ज करने में इसे सिर्फ 8 मिनट लगते हैं.



वहीं 120 W वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी 4,000 mAh वाली बैटरी को 1 मिनट मे 10%, 7 मिनट मे 50% और फुल चार्ज सिर्फ 15 सेकेंड में करती है.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge