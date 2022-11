ऑनलाइन लीक हुआ Xiaomi का फोल्डेबल फोन, जानिए क्या है खासियत?

नई दिल्ली. चीनी ब्रांड Xiaomi के आउटफोल्डिंग स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप ऑनलाइन लीक हो गया है. इसे टिपस्टर Kuba Wojciechowski द्वारा टीज किया गया है. प्रोटोटाइप Xiaomi के इस स्मार्टफोन में आउटफोल्डिंग संकेत देता है. टीज के मुताबिक प्रोटोटाइप में 5G सपोर्ट के लिए X50 मॉडेम मिल सकता है. साथ ही फोन स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ आ सकता है. टिपस्टर का कहना है कि डिवाइस सुपर-सीक्रेट था और इसके बहुत कम यूनिट्स बाहर आ पाए.

बता दें कि आउटवर्ड फोल्डिंग डिवाइस के पेटेंट को पहली बार 2020 में लेट्सगोडिजिटल द्वारा देखा गया था. टिपस्टर Kuba Wojciechowski द्वारा ट्विटर के माध्यम से हाल ही में एक लीक में, एक पुराने Xiaomi स्मार्टफोन के प्रोटोटाइप को देखा गया है.

स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर

इस प्रोटोटाइप में फोन को 5G सपोर्ट के लिए X50 मॉडेम और स्नैपड्रैगन 855 के साथ आने की जानकारी दी गई है. ट्वीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्मार्टफोन सुपर-सीक्रेट था और इसके बहुत कम यूनिट्स ने सार्वजनिक हुए हैं.

यह भी पढ़ें- WhatsApp के डेस्कटॉप यूजर्स बढ़ेगी सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक फीचर लाएगी कंपनी

This is a prototype of the Xiaomi outward folding phone that was patented but never actually shipped (or even leaked in real life). More details and photos below pic.twitter.com/wMgCdCnUx2

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 17, 2022