Redmi Note 11 स्मार्टफोन की सेल आज से, Amazon पर मिल रहा 10% का डिस्काउंट

Xiaomi Redmi Note 11 sale: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रेडमी के नए स्मार्टफोन Redmi Note 11 की बिक्री आज से ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) पर शुरू हो रही है. यह फोन तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने रेडमी नोट 11 फोन की बिक्री पर विशेष छूट ऑफर की है. अमेजन (Amazon) पर इस रेडमी नोट 11 स्मार्टफोन (Redmi Note 11) को शानदार छूट पर खरीदा जा सकता है.

कैसे मिलेगा डिस्काउंट

रेडमी 11 सीरीज के स्मार्टफोन तीन वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. कंपनी ने 4GBRAM+ 64GB Storage क्षमता वाले फोन की कीमत 12,499 रुपये है. 6GBRAM+ 64GB स्टोरेज क्षमता वाले स्मार्टफोन की कीमत 13,499 और 6GBRAM+ 128GB स्टोरेज क्षमता वाले फोन की कीमत 14,999 रुपये रखी गई. है. इन फोन की खरीद पर बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) के कार्ड से पेमेंट करने पर 10 फीसदी का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

यह भी पढ़ें- भारत में जल्द लॉन्च होंगे iQOO 9 Series के स्मार्टफोन, इतनी होगी कीमत

Redmi Note 11 Specifications

रेडमी नोट 11 फोन में 90Hz FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है. इसमें 5000mAh की बैटरी लगाई गई है जो 33 वॉट प्रो फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है. इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का AI Quad कैमरा सेटअप लगाया गया है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का मेक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा दिया है. सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

:#RedmiNote11 goes on Sale @ 12PM, tomorrow.

Available at:

4GB+64GB ➡️ ₹12,499*.

6GB+64GB ➡️ ₹13,499*.

6GB+128GB ➡️ ₹14,999*.

We are all set to deliver an #11on10 performance.

Are you?

https://t.co/Is2C61x1Wy pic.twitter.com/6Q0MZdgb8X

— Redmi India (@RedmiIndia) February 10, 2022