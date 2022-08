भारत में 30 अगस्त को लॉन्च होगा Xiaomi का नया स्मार्ट टीवी, मिलेंगे दमदार फीचर्स

नई दिल्ली. चीनी कंपनी Xiaomi भारत में NoteBook Pro 120G लैपटॉप और Xiaomi Smart TV X Series लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को 30 अगस्त को लॉन्च करेगी. इस बीच कंपनी ने दोनों प्रोडक्ट्स की पहली टीजर इमेज जारी कर दी है. हालांकि इनके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है.

जानकारी के मुताबिक Smart TV X Series एक स्लीक और सुन्दर डिजाइन में आएगा.यह टीवी 4K डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ आ सकता है. स्मार्ट टीवी Mi TV 5X सीरीज का सक्सेसर हो सकता है. गौरतलब है कि Xiaomiके कैटलॉग में X ब्रांडिंग वाले स्मार्ट टीवी कम कीमत में 4K रेजलूशन के साथ आते हैं.

Xiaomi Smart TV X Series 4K के फीचर्स

Xiaomi स्मार्ट टीवी X सीरीज के Mi TV 5X सीरीज के सक्सेसर के रूप में आने की उम्मीद है. Mi TV 5X Series और Redmi Smart TV X Series में 4K रेजलूशन का सपोर्ट मिलते हैं. Mi ब्रांडिंग वाला टीवी 31,999 रुपये का है और रेडमी ब्रांडिंग वाले टीवी की कीमत 27,999 रुपये का है. Xiaomi Smart TV X Series में डॉल्बी विजन , डॉल्बी ऑडियो जैसे फीचर्स से लैस है. इसमें एचडीआर 10+ के लिए 4K रिज़ॉल्यूशन मिल सकता है. यह टीवी भी कंपनी के PatchWall 4 UI पर काम करेगा.

It’s sleek, it’s seamless, and it’s here. Enter #YourNewView with the #XiaomiSmartTVXSeries 4K.

On a scale of 1 to 10, how excited are you?

We’ll go first – 4000!

Stay tuned: https://t.co/PWjFI1o0iv pic.twitter.com/6VaOLWPxhE

— Xiaomi TV India (@XiaomiTVIndia) August 19, 2022