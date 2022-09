YouTube: वीडियो शुरू होने से पहले देखने ही पड़ेंगे 5 विज्ञापन, नई एड पॉलिसी पर चल रहा है काम

नई दिल्ली. गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब (YouTube) पर वीडियो देखने से पहले आपको 5 अनस्किपेबल एड्स (Unskippable Ads) देखने मिल सकते हैं यानी ओरिजिनल वीडियो से पहले 5 एड्स चलेंगे जिन्हें आप स्किप भी नहीं कर सकते हैं. पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब वर्तमान में इस सुविधा का परीक्षण कर रहा है ताकि इसे जल्द ही वास्तविकता में लाया जा सके.

कई यूजर्स नाराज

फिलहाल यूट्यूब अपने फ्री यूजर्स को एक साथ 2 अनस्किपेबल एड्स दिखाता है. लेकिन ऐसा लगता है कि 5 विज्ञापनों ने कई लोगों को परेशान कर दिया है. कई यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

क्या है कंपनी का बयान

लंबे विज्ञापनों पर यूजर्स के ट्वीट के बाद, यूट्यूब ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि सभी वीडियो के साथ ऐसा नहीं होगा और विज्ञापन बहुत लंबे नहीं होंगे. वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पुष्टि की है कि प्रत्येक विज्ञापन केवल 6 सेकंड लंबा होगा और उससे अधिक नहीं. यह मूल रूप से सुझाव देता है कि यदि 5 विज्ञापन हैं, तो एक व्यक्ति को यूट्यूब पर वीडियो देखना जारी रखने के लिए लगभग 30 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी होगी.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they’re only up to 6 seconds long. if you’d like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022