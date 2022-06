'दसवीं' देखकर कैदियों में चढ़ा ऐसा जोश कि 12 ने मार ली यूपी बोर्ड में बाजी

आगरा. आगरा सेंट्रल जेल में जो कैदी आपराधिक वारदातों में बंद हैं उन्होंने जेल में रहकी भी मिसाल कायम की है. यहां सेंट्रल जेल में बंद 12 कैदियों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफलता हासिल की है. कैदियों ने इसको लेकर कहा है कि जेल में फिल्म ‘दसवी’ की शूटिंग के बाद उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली. कैदियों ने बताया कि वह अभिषेक बच्चन की फिल्म से प्रभावित हुए और इसके बाद वह परीक्षा की तैयारी में लग गए और कामयाब हो गए. परीक्षा पास करने वाले कैदी जितेंद्र सिंह ने कहा कि ‘सलाखों के पीछे रहकर परीक्षा पास करना हमारे लिए खुशी का क्षण है. इससे अन्य कैदियों को भी प्रेरणा मिलेगी’

सेंट्रल जेल आगरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट वीके सिंह ने जेल बंदियों को मिली इस कामयाबी पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जेल में कुछ पढ़े-लिखे कैदी भी हैं जो दूसरे कैदियों को पढ़ाते हैं. जेल में हमारे पास कैदियों के पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय है. जेल प्रशासन उन्हें सारी किताबें भी मुहैया कराता है. यही कारण है कि आगरा सेंट्रल जेल में बंद 12 कैदियों ने वार्षिक कक्षा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है. कैदियों को शिक्षा के लिए हम सुविधाओं का दायरा और भी बढ़ाएंगे.

UP | 12 prisoners at Agra central jail passed the annual class 10th & 12th UP board exam

In class 10th, 3 prisoners grabbed first division rank, 6 got second division. In class 12th all three prisoners have got second division: VK Singh, Senior Superintendent, Agra Central Jail pic.twitter.com/bEhE5nPbmG

