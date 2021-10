आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में 100 स्थानों पर फ्री वाई-फाई, योगी सरकार की बड़ी सौगात

आगरा/मथुरा/फिरोजाबाद/अलीगढ़. ताजनगरी आगरा (Free Wi-Fi in Agra), सुहाग नगरी फिरोजाबाद (Free Wi-Fi in Firozabad), भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा (Free Wi-Fi in Mathura) और अलीगढ़ (Free Wi-Fi in Aligarh) को योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ी सौगात दी है. इन चारों शहरों में अब फ्री वाईफाई की व्यवस्था होने जा रही है. सरकार की इस बड़ी सौगात से लोग बेहद उत्साहित है. आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में अब लोगों को हर 500-500 मीटर यानी आधे किलोमीटर के दायरे में बीएसएनएल की ओर से फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी. आगरा जोन के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में 100 स्थानों पर 30 अक्टूबर से लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी.

इन चारों शहरों में हर आधे किलोमीटर पर नागरिकों की सुविधा के लिए फ्री वाईफाई (Free Wi-Fi) हॉट स्पॉट बनाए जाएंगे. अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने इस सुविधा को 30 अक्टूबर से शुरू करने के लिए कहा है. आगरा में सूरसदन, भगवान टाक‍ीज, कमला नगर, संजय प्‍लेस, खंदारी, ताजगंज, आइएसबीटी, कलेक्‍ट्रेट, रामबाग और हरीपर्वत चौराहे पर वाई-फाई इंस्टॉल किए जाएंगे.

नगर आयुक्‍त न‍िख‍िल टीकाराम के अनुसार इसके ल‍िए बीएसएनएल से करार हो चुका है. एक-दो द‍िन में यह सुव‍िधा शुरू कर दी जाएगी. इन स्‍थानों पर बीएसएनएल की ओर से हॉट स्पॉट लगाए जा रहे है. 5 हॉट स्पॉट की 200 एमबीपीएस की स्‍पीड होगी, जबक‍ि बाकी की स्पीड 50 एमबीपीएस की होगी.

शहर के 5 से 10 जगहों पर रहेगी सुविधा

आगरा, मथुरा और वृंदावन, अलीगढ़,के साथ ही फिरोजाबाद नगर निगम में 5 से 10 स्थानों पर फ्री वाईफाई की सेवा मिलने जा रही है. अन्य क्षेत्रों में अछनेरा, बाह, एत्‍मादपुर, फतेहपुरी सीकरी, शमशाबाद, कोसीकलां, कासगंज, सोरों, गंजडुंडवारा, एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा, मैनपुरी, टूंडला, स‍िरसागंज, श‍िकाेहाबाद, अतरौली और स‍िकंदराराऊ नगर पाल‍िका में 2 से 5 स्‍थानों पर वाईफाई की सुविधा रहेगी. इसके अलावाआगरा जोन की प्रत्‍येक नगर पंचायत में एक-एक स्‍थान पर यह सुव‍िधा म‍िलेगी.