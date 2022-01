IT Raid: अब आगरा में एक्शन, 2 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, पुलिस बल तैनात

आगरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में आयकर विभाग (IT Raid) के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है. कानपुर (Kanpur IT Raid), कन्नौज (Kannauj IT Raid) के बाद अब आगरा (Agra IT Raid) में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है. पीयूष जैन और पुष्पराज जैन पर एक्शन के बाद आगरा में 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है. आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के घर और मानसी चंद्रा की जूता फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है.

सूत्रों की मानें तो आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के घर में इनकम टैक्स टीम के करीब 8 से 10 अधिकारी मौजूद हैं, वहीं मानसी चंद्रा के जूता फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं. दोनों जगह अंदर छापेमारी जारी है. जैसे ही इन दोनों काराबोरियों के यहां आयकर विभाग की टीमें पहुंचीं, इलाके में हड़कंप मच गया. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई लंबी चल सकती है.

फिलहाल, आयकर विभाग की टीम की ओर से यह जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या इन छापों का पीयूष जैन या पुष्पराज जैन से कोई कनेक्शन है या नहीं. बता दें कि अभी सपा नेता और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर पर बीते पांच दिनों से छापेमारी जारी है. अभी तक आयकर विभाग की टीम ने बरामदगी का खुलासा नहीं किया है. वहीं, पीयूष जैन कर चोरी के आरोप में जेल में हैं.

इधर, आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े बिल्डरों में शुमार और अखिलेश के करीबी बताए जाने वाले अजय चौधरी के ठिकानों पर रेड मारी है. इनकम टैक्स अधिकारी सुबह से ही ACE ग्रुप के नोयडा, दिल्ली और आगरा में स्थित दफ्तरों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रहे हैं. इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक, ACE ग्रुप के चीफ अजय चौधरी बहुत दिनों से इनकम टैक्स के राडार पर थे. वहीं कुछ दिनों पहले इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर ये छापेमारी चल रही है.

इससे पहले आयकर विभाग ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन और फिर पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी. पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं. अभी तक पुष्पराज जैन के घर से बरामदगी को लेकर कोई सूचना नहीं आई है. बता दें कि बीते 6 दिनों से जारी रेड में पीयूष जैन के घर से करीब 197 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए हैं, वहीं 23 किलो सोना मिला है. पीयूष जैन पर कर चोरी का आरोप है और अब उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: मोहम्मद कामीर

Tags: IT Raid